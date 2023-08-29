Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 10:32
Uzaklaştırma kararı tayin yrd

Tehditt ve hakaret ten dolayı Uzaklaştırma kararı ile tayin istiyebilirmiyiz. (Aile içi değil eşten dolayı veya boşanma davası değil) Bide istediğimiz ile gidebilir miyiz

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