Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


29 Ağustos 2023 10:34
Kamu İşçisinin Her şey Dahil Aylık Net Maaşı

Merhabalar ,

Kamuda işçi olarak çalışıp TES - İŞ Sendikasına bağlı olan yerlerde en düşük işçi ücreti net olarak her şey dahil ne kadar yatar 1 Eylül Zamlı (İkinci 6 Ay Zammı ) Bilgisi olan var mı ?

Forumda araştırıyorum kimi 24 - 25 kimi 40 -45 kimi de 60 alıyor yazmış işçiler gerçekten asıl olarak çalışan varsa beni bilgilendirir misiniz özelden veya buradan lütfen


seaaa
Şef
29 Ağustos 2023 11:30
arkadaşım hangi kuruluş hangi isciler
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