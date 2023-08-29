Kamu İşçisinin Her şey Dahil Aylık Net Maaşı

Merhabalar ,

Kamuda işçi olarak çalışıp TES - İŞ Sendikasına bağlı olan yerlerde en düşük işçi ücreti net olarak her şey dahil ne kadar yatar 1 Eylül Zamlı (İkinci 6 Ay Zammı ) Bilgisi olan var mı ?

Forumda araştırıyorum kimi 24 - 25 kimi 40 -45 kimi de 60 alıyor yazmış işçiler gerçekten asıl olarak çalışan varsa beni bilgilendirir misiniz özelden veya buradan lütfen