Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 10:41
Görevde Yükselme Sınavları

9 Temmuzda yapılan sınav sonuçları açıklandı kılavuza göre itirazların sonuçlanması gerekirken hala hiç ses yok. Mülakat olacak mı belirsizlikler devam ediyor


Mstdag13
Aday Memur
29 Ağustos 2023 11:44
bekliyoruz hocam ne zaman ne olur hiç belli değil
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