Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


29 Ağustos 2023 11:01
Yüksek kira isteyen ev sahibi

ev sahibi 4 bin TL ye oturduğum eve 12 bin TL istedi veya çık dedi aynı durumu yaşayanlar varmı ne yapmaliyiz şikayet mahkeme nereye etmeliyim

Çok Yazılan Konular

Sağlık Bakanlığı İstifaKamu Konutu (Lojman) Yapılan Harcama Hk.Bedelli Askerlik için ücretsiz izin mi istifa mı?

Sözlük

ötzi 1 Zerengökçe 3 teke tek bilim 2 dürüst 2 Tutsak eden cümleler 5 Halka Arz 1 Aslında bi telefon uzağında olmak 2 elverişli 1 En sevdiğin şiiri birak 3 Türk Mitolojisi 1

Son Haberler

Rekabet Kurulundan 14 firmaya soruşturmaEdirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandıFırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildiİstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştüKamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanılması maliyetleri düşürecek

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?