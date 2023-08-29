Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ağustos 2023 11:03
Ev sahibi 4 bini 12 bin yapmak istiyor

ev sahibi 4 bin TL yi 12 ye cikaemak istiyor yada çık diyor nereye şikayet etmeliyim bu durumla karşılaşan varmı

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