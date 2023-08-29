Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 11:40
Bence Rotasyon Hazırlığı

Sayın Bakan göreve geldikten sonra ilk açıklamalarından biri; "rotasyon 1 milyon öğretmenden 10.000 kişiyi etkiliyordu. 10.000 öğretmen öyle bir tepki verdi ki 990.000 kişinin lehine olacak işten vaz geçtik" dedi. Daha sonra 2. il içi ,il dışı, özür grubu atamaları yapıldı. Tüm bu atamalarda ortak serzeniş "kadro açılmadı, zaten her yer dolu". Bence bir sonraki adım bu durumun çözümü olarak "rotasyonu" teklif etmek olacak. Bakan / Bakanlık camianın desteğini arkasına almak için bu yolu izledi. Çevremde gördüğüm kadarıyla da çoğunluk destek verecek. Yazdıklarım 20 yıllık tecrübe ile tamamen tahmindir, herhangi bir duyum/bilgi içermemektedir. Hayırlısı bakalım.

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