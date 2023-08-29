Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


29 Ağustos 2023 11:59
İL ÖZEL İDARESİ GEÇİŞ HAKKINDA
iyi günler abilerim ablalarım Emniyet Müdürlüğünde Bilgisayar işletmeni olarak çalışmaktayım. il Özel idaresine geçiş yapmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem lazım bilgisi olan varsa paylaşırsa çok mutlu olurum

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