İL ÖZEL İDARESİ GEÇİŞ HAKKINDA

iyi günler abilerim ablalarım Emniyet Müdürlüğünde Bilgisayar işletmeni olarak çalışmaktayım. il Özel idaresine geçiş yapmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem lazım bilgisi olan varsa paylaşırsa çok mutlu olurum

iyi günler abilerim ablalarım Emniyet Müdürlüğünde Bilgisayar işletmeni olarak çalışmaktayım. il Özel idaresine geçiş yapmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem lazım bilgisi olan varsa paylaşırsa çok mutlu olurum