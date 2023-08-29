Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


29 Ağustos 2023 12:02
Gsb sözleşme personel alımı (özlük hk. tayin eş durumu)

Merhaba arkadaşlar, büro personeli için başvuru yapacağım ama sözleşmeli büro personelinin özlük hakları nasıl ayrıca eş durumundan tayin hakkı varmı belli bir yıldan sonra şimdiden teşekkürler

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