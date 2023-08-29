Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Ağustos 2023 12:16
ARMUT PİŞ, AĞZIMA DÜŞ!

Bu teşkilatın en büyük, belki de tek sorunu budur. Herkes bir şeylerden şikayet ediyor fakat bunu değiştirmek için bir çabası yok. Başkası savaşacak kendisi rahat edecek. Mantık bu. Tutanak mesleği olan bu meslekte iki satır yazı yazmaktan acizsiniz. Buraya yazılan şikayetrin 1 tanesini rapor eden var mı? Güya milletin hakkını savunacak olan sen, kendi hakkını savunuyor musun? O nedenle güzel kardeşim, sen sürünmeye mecbursun.

Hak verilmez, hak alınır.

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiEmekli ikramiyesi LGS sınav ücretifabrika işçisiTrafik polisliği yaşadıklarım ve gördüklerim...Vakıfbank trigger otomatik kesinti!!R46.6Kadınlarla kavga eden polisler

Sözlük

Mutluluk arayışı 3 sigaraya yeniden başlamak 2 intikam 3 güne bir pratik bilgi bırak 1 Yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya taşıyan insan 1 zümrüd-ü anka kuşu 2 yumurta fiyatları 1 ötzi 1 Haber ajansı 1 z kuşağı 3

Son Haberler

Öğretmen çiftin öldüğü kazada Valinin oğluna hapis cezasıBakan Tekin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı4 kişilik aile için açlık sınırı 12 bin 198 lira olduÇocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan 3.5 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmal iddiası15 yaşındaki Eren'i bıçaklayarak öldüren çocuk tutuklandı

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?