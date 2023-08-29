Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Ağustos 2023 12:29
İstirahat Raporu Hakkında

Merhaba, 1 gündüz 1 gece 2 gün tatil şeklinde çalışan bir memur. Gündüze geldiği gün rapor alırsa idare tatil gününde 1 gün çalışması için çağırabilir mi? Yahut 3 gün rapor alan memur (1 gündüz 1 gece için gece 00.00'ı geçtiği için 3 gün) 1 gün çağırabilir mi? Bilgisi olan yazarsa sevinirim.


iyilikiyidir
Memur
29 Ağustos 2023 12:46
O cezaevi amirleri perşembe cuma rapor alan memuru cumartesi işe çağırıyor mu :)

Befy
Aday Memur
29 Ağustos 2023 12:56

Çağırır mı çağırır hacı bir görevlendirmeye bakar. Bence rapor dediğin en az beş gün olur. Gidip bir iki gün rapor alıp kaçıyormuş gibi görünmeyin. Alın beş on gün keyfinize bakın. :D


afadtekniker
Memur
29 Ağustos 2023 13:17

İşten kaçmak için almıyoruz zaten hastalığımız 1 veya 2 günde iyileşeceği ve çalışmaya devam edeceğimiz için 2 gün alıp devam ediyoruz göreve

Befy, 2 saat önce

Çağırır mı çağırır hacı bir görevlendirmeye bakar. Bence rapor dediğin en az beş gün olur. Gidip bir iki gün rapor alıp kaçıyormuş gibi görünmeyin. Alın beş on gün keyfinize bakın. :D


Befy
Aday Memur
29 Ağustos 2023 14:07

Savunma yapmana gerek yok kardo, idareci genel olarak kaçıyormuş gibi algılıyor. Senin dünya görüşünle onun dünya görüşü bir değil. :D

afadtekniker, 2 saat önce

İşten kaçmak için almıyoruz zaten hastalığımız 1 veya 2 günde iyileşeceği ve çalışmaya devam edeceğimiz için 2 gün alıp devam ediyoruz göreve

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiSürekli tayin yazmaktan ikaz yedimÖzel sektör eş tayini SoruşturmaAdalet Bakanlığı Boşanma durumunda tayin hakkındaKadrolu Memurluktan Sözleşmeliye Geçiş hk.İstirahat Raporu HakkındaAdalet bakanlığı kazanımları belli olduAdalet bakanlıgı personelleri neden hiçbir hak edinemiyor2023 Gys yazı işleri müdürlüğü

Sözlük

memurlar nete girdiğinde sende hangi reklamlar çıkıyor 3 dürüst 2 yumurta fiyatları 1 Aslında bi telefon uzağında olmak 2 güne bir pratik bilgi bırak 1 telefon numarası değiştirme sorunsalı 3 enflasyon 1 Zerengökçe 2 Tutsak eden cümleler 5 z kuşağı 3

Son Haberler

Öğretmen çiftin öldüğü kazada Valinin oğluna hapis cezasıBakan Tekin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı4 kişilik aile için açlık sınırı 12 bin 198 lira olduÇocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan 3.5 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmal iddiası15 yaşındaki Eren'i bıçaklayarak öldüren çocuk tutuklandı

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?