Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 12:37
sağlık mazereti
sağlık mazereti ile başvuruyorum ikidir olmuyor yer yok dilekçeye de atama dönemini bekleyin dediler üstelik annem tedavi görüyor kardeşim engelli son çare dava açmayı düşünüyorum artık tecrübeli arkadaşlar başka yapabileceğim bir şey var mı nasıl bir yol izlemeliyim

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