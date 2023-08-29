KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


29 Ağustos 2023 12:41
Hem işte çalışıp hemde 2024 kpss hazırlanmak

arkadaşlar slm. şu an bir yerde çalışıyorum eve akşam 7 8 gibi anca gelebiliyorum. bu süreçte hem de kpss çalışılabilir mi? 2022 kpss'den biraz tecrübem var fakat başarabilir miyim bilmiyorum. matematik alt yapım yok genel kültür bölümüm iyiydi geçmiş senelerde...


NikimNik48
Aday Memur
29 Ağustos 2023 13:06

Kesinlikle hayır. Senin hedefin bir yerde çalışmak degil. Senin tek hedefin kpss olmalı. Yoksa sonu hüsran. 3 kuruş para için bütün hayatını riske atmak???


MHilalYörük
Aday Memur
29 Ağustos 2023 13:12
Hocam bana yazabilir misiniz
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