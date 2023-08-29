Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 12:55
Dyk Açma

Canlar merhaba. Ben Psikolojik Danışmanım. Okulumda dyk başvurusu yaptım. Süreç nasıldır haftalık ek ders nasıl yazılır idareci arkadaşlar gibi olacakmış, biri toplam saati açıklayabilir mi ?


murattkucukk
Müsteşar Yardımcısı
29 Ağustos 2023 13:36

Hadi yine dört ayak üstüne düştünüz:)


onur6319
Aday Memur
29 Ağustos 2023 13:38

İnanki hangi seviyede yaşıyorsun bu hayatı bilmiyorum ama çok gereksiz biri olduğun kesin. Gereksiz bir cevap.

murattkucukk, 2 saat önce

Hadi yine dört ayak üstüne düştünüz:)


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 13:46

Peki ne iş yapacakmışsınız?


onur6319
Aday Memur
29 Ağustos 2023 13:49

Kursları takip edeceğiz. Kurslar gerçekten işlevsel mi diye.

Evlenmek Gerek, 2 saat önce

Peki ne iş yapacakmışsınız?


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 13:54

Kursun ne derece işlevsel olduğunu psikolojik danışman mı takip eder, yoksa eğitim bilimleri alanında uzman kişiler mi? Pek mantıklı gelmedi bu cevap.

onur6319, 2 saat önce

Kursları takip edeceğiz. Kurslar gerçekten işlevsel mi diye.


onur6319
Aday Memur
29 Ağustos 2023 13:58

Dostum kurs dediğin sadece eğitmek, ders,sınav aşılamak mı sana göre ? Olaya böyle baktığınız için DYK?lar tamamen işlevsizdir.

Evlenmek Gerek, 1 saat önce

Kursun ne derece işlevsel olduğunu psikolojik danışman mı takip eder, yoksa eğitim bilimleri alanında uzman kişiler mi? Pek mantıklı gelmedi bu cevap.


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 14:14

DYK sadece akademik olarak öğrenciyi başarılı kılmak üzerine kurulu. Öğrencinin gireceği sınavlarda yüksek puan alması amacıyla DYK yapılıyor, kişisel gelişim için değil.

onur6319, 1 saat önce

Dostum kurs dediğin sadece eğitmek, ders,sınav aşılamak mı sana göre ? Olaya böyle baktığınız için DYK?lar tamamen işlevsizdir.


onur6319
Aday Memur
29 Ağustos 2023 14:16

İşte diyorum ya bir önceki yorumda da belirttim, bu şekilde düşündüğünüz için DYK lar işlevsiz oluyor tamamen.

Evlenmek Gerek, 1 saat önce

DYK sadece akademik olarak öğrenciyi başarılı kılmak üzerine kurulu. Öğrencinin gireceği sınavlarda yüksek puan alması amacıyla DYK yapılıyor, kişisel gelişim için değil.


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 14:21

Haklısınız. Ben olayı şimdiye kadar anlayamamışım. Bence bir öğrenci haftada 6 saat DYK dersi alıyorsa bunun yarısı akademik ders olmalı, diğer yarısına da rehberlik öğretmeni girmeli. Ancak bu şekilde kurs amacına ulaşır. Şu an aydınlanmış bulunuyorum.

onur6319, 1 saat önce

İşte diyorum ya bir önceki yorumda da belirttim, bu şekilde düşündüğünüz için DYK lar işlevsiz oluyor tamamen.


onur6319
Aday Memur
29 Ağustos 2023 14:24

Çok şükür anlaştık.

Evlenmek Gerek, 1 saat önce

Haklısınız. Ben olayı şimdiye kadar anlayamamışım. Bence bir öğrenci haftada 6 saat DYK dersi alıyorsa bunun yarısı akademik ders olmalı, diğer yarısına da rehberlik öğretmeni girmeli. Ancak bu şekilde kurs amacına ulaşır. Şu an aydınlanmış bulunuyorum.


resmiplaka
Memur
29 Ağustos 2023 14:25

psikolojik danışma hizmeti nasıl bir kurs formatı acaba? danışan mı kursiyer mi?


sias
Memur
29 Ağustos 2023 15:06

Malesef y kusagiyım ve doğuda geçti çocukluğum ,o zaman eğitim.yoktu ,yoksa öğretmenlik yazmazdim ,yazsam da rehberlik yazardım, tüm.hun yatıp, 9 2,3 takıl okulda, benden fazla maaş al, bir de dyk mi açacak, ins. Olmaz, ne bu ya, keşke kalksa su rehberlik, veliler yazın bile mesajlar atarken ,bunlar sürekli yatış

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