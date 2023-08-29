Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Ağustos 2023 13:04
tayin
boşanma sonucu tayin işlemi nasıl oluyor

Krtrmzn
Aday Memur
29 Ağustos 2023 13:04
konuyu bilen varsa beni aydınlatabilir mi

Alemdarali
Daire Başkanı
29 Ağustos 2023 13:10
kesinleşmiş şerh li karar ile beraber 7 il yazarak dilekçe gonderecen personel daireye devrem geçmiş olsun bu arada
Krtrmzn, 2 saat önce
konuyu bilen varsa beni aydınlatabilir mi

Krtrmzn
Aday Memur
29 Ağustos 2023 13:35
hemen mi belli bi süre var mı eyvallah devrem
Toplam 3 mesaj

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