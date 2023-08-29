Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


29 Ağustos 2023 13:16
Dışişleri bakanlığı Şoför alımı

Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben T.C. Dışişleri Bakanlığına sözleşmeli&#775; destek personeli&#775; alımındaki şoför ilanına başvurdum. Dün 18:00 itibari ile başvurular bitti. Bugün kontrol ettiğimde ben başvuru yaptıktan 1 gün sonra "ön değerlendirmede başvurunuz onaylandı" yazısını gördüm. Sizce çağırılır mıyım?

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