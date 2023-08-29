KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


29 Ağustos 2023 13:25
Gsb ankara büro personeli

Arkadaşlar Ankara'da yaşıyorum. P3 puanım 80.23. Sizce bu puanla merkez veya taşra gelme ihtimali var mı?

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