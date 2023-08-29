Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Ağustos 2023 13:30
Sağlik tayini redd

Merhaba herkese, annem kanser hastasi bu sebepten saglik ozru tayini talebinde bulundum. 6.5 aylik sozlesmeli zabit katibiyim heyet raporu sunmama rağmen süre ve mazeretin yeterli bulunmadigi gerekcesiyle talebim reddoldu. Acaba sağlık özrü tayininde de bir bekleme süresi mi var ? Tesekkur ederim


ınfazk
Aday Memur
29 Ağustos 2023 13:33
geçmiş olsun sağlıkta bekleme olmaz kardeşim ama bizim bu adalet bakanlığı denen boş bakanlığın kımsenın sağlığı umrunda değil Allah yardımcın olsun geçenlerde bir müdür yorum yapmıştı gereken herseyı söylemiş aslında inşallah sonuç alırsın
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