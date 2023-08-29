Sağlik tayini redd

geçmiş olsun sağlıkta bekleme olmaz kardeşim ama bizim bu adalet bakanlığı denen boş bakanlığın kımsenın sağlığı umrunda değil Allah yardımcın olsun geçenlerde bir müdür yorum yapmıştı gereken herseyı söylemiş aslında inşallah sonuç alırsın

geçmiş olsun sağlıkta bekleme olmaz kardeşim ama bizim bu adalet bakanlığı denen boş bakanlığın kımsenın sağlığı umrunda değil Allah yardımcın olsun geçenlerde bir müdür yorum yapmıştı gereken herseyı söylemiş aslında inşallah sonuç alırsın