Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Ağustos 2023 13:32
Psikiyatr ilaç yazması

Öncelikle herkese selamlar. Benim bir sorum olacaktı bilen arkadaşlarım abilerim cevaplarsa sevinirim. Özel bir psikiyatr doktoruna gittiğimizde kırmızı reçeteli ilaç yazarsa bu emniyetin sistemine düşüyor mu? Düşüyorsa sistem nasıl ilerliyor cevaplarsaniz sevinirim


batmobile
Aday Memur
29 Ağustos 2023 15:00
Devlet hastasine. Gitsen dahi emniyetin sistemine düşmez sadece psikiyatriden rapor alıp kuruma verirsen o zaman seni hastaneye sevk ederler yada sen kendin birim amirine ilaç kullandığını söylersen
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