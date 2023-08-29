Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 13:35
Ataması yeni yapılmış öğretmen ve yüksek lisans mezuniyeti
Merhaba, yeni atanmış öğretmenin yüksek lisans mezunu olması durumunda maaş, kadro vs herhangi bir fark var mı ? Yl mezuniyeti sistemde otomatik olarak çıkıyor mu nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.

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