Ataması yeni yapılmış öğretmen ve yüksek lisans mezuniyeti

Merhaba, yeni atanmış öğretmenin yüksek lisans mezunu olması durumunda maaş, kadro vs herhangi bir fark var mı ? Yl mezuniyeti sistemde otomatik olarak çıkıyor mu nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.

Merhaba, yeni atanmış öğretmenin yüksek lisans mezunu olması durumunda maaş, kadro vs herhangi bir fark var mı ? Yl mezuniyeti sistemde otomatik olarak çıkıyor mu nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.