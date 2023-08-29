Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 13:42
il emri
herkes il emri yok ama aile birliği için bir çakışma yapılıyor diyor. bu çalışma neyin nesi? nasıl bir şey olabilir ki

Evlenmek Gerek
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 13:47

Eşlerden ikisi de öğretmense MEB'in ihtiyaç duyduğu yere tayin başvurusu olabilir? Örneğin Hakkari'de ihtiyaç vardır, maksat aile birleşimi ise buyurun burada birleşin denilebilir? En güzel çözüm bu olur aslında.


resmiplaka
Memur
29 Ağustos 2023 13:51
o zaman tayin istemeye ne gerek var. bakanlık ihtiyacı olan yerde istediği gibi atama yapsın. askeri düzen olsun. herkes kaderine razı gelsin.
Evlenmek Gerek, 2 saat önce

Eşlerden ikisi de öğretmense MEB'in ihtiyaç duyduğu yere tayin başvurusu olabilir? Örneğin Hakkari'de ihtiyaç vardır, maksat aile birleşimi ise buyurun burada birleşin denilebilir? En güzel çözüm bu olur aslında.


Emrexxx23
Aday Memur
29 Ağustos 2023 13:52

Saçmalığın daniskasi yoruma bak

Evlenmek Gerek, 2 saat önce

Eşlerden ikisi de öğretmense MEB'in ihtiyaç duyduğu yere tayin başvurusu olabilir? Örneğin Hakkari'de ihtiyaç vardır, maksat aile birleşimi ise buyurun burada birleşin denilebilir? En güzel çözüm bu olur aslında.


teachertobe
Memur
29 Ağustos 2023 13:55

Kim diyor hocam bunu


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 13:55

Ben aynaya bakarak yorum yazmıyorum.

Emrexxx23, 1 saat önce

Saçmalığın daniskasi yoruma bak


Muharremmmer
Memur
29 Ağustos 2023 14:34

Zaten eşlerden birinin olduğu ilde duzen oluşturmuş olunuyor çocuk okul çevre o ilde

Eşin gelmek istediği il ise hem ailesine kavuşmak hem de İstanbul gibi geçimin zor olduğu bir yerden kurtulmak

Bu iki sözleşmeli öğretmenin atama usülü zaten

Biz kadrolu değil miyiz

MEB kendi personelini harcıcak yani öyle mi?

Evlenmek Gerek, 2 saat önce

Eşlerden ikisi de öğretmense MEB'in ihtiyaç duyduğu yere tayin başvurusu olabilir? Örneğin Hakkari'de ihtiyaç vardır, maksat aile birleşimi ise buyurun burada birleşin denilebilir? En güzel çözüm bu olur aslında.

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