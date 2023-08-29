Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 13:50
Tek derdimiz telefon önlük sanki !

İyi bir eğitim modeli sağlam bir eğitim felsefesi üzerine inşa edilirse eğitimde başarılı sonuçlar almak kaçınılmazdır.Yıllarca üst üste gelen bakanlar çözüm üreteceğine sorun ürettiler.Malesef mevcut bakanda yaptık oldu türden koltuğu belli bir süreliğine işgal eden herhangi bir ısmarlama bakandır.(Bakan olarak görmüyorum)Hasan Ali Yücel'den beri bu ülke millî eğitim bakanı görmemiştir.Hâlâ eğitimden bir beklentimiz varsa eskilerin ektikleri tohumlar sayesindedir.Benim kişisel kanaatim eğitimi ekonomi,sanat,bilim ve kültürel değerler üzerine inşa etmektir.Bir öğretmen olarak bunları ben düşünüyorum.Koca bir bakanlık olarak telefon önlük konuşuyorsanız ben de önünüze sözlük ve gözlük koyarım artık görün yani !

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