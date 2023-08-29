KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Ağustos 2023 13:55
Yerel yönetimler önlisans zabıta memuru alımı

Arkadaşlar Gaziantep Şehitkamil Belediyesinin zabıta memuru alımı bulunmaktadır.

Şartlar yerel yönetimler ön lisans mezunu olmak ve kpss den en az 75 puan almış olmak. Boy erekte 1.67 kadında 1.60 olarak belirtmiş.

Başvuran var mı?

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