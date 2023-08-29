Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 14:23
il emri isteyen öğretmenlere ücretsiz izin hakkı verilsin.

Boş boş oturup devletten maaş alacaklarına bu öğretmenlere ücretsiz izin hakkı verilsin.

Yıl sınırı olmaksızın.

Amaç eşinizin yanına gitmsekse, böyle de oluyor.

Ama amacınız boş boş oturup devleten çift maaş almaksa, alemin açıkgözü siz misiniz?

Devlet size çift maaş vermek zorunda değil. Sizi devlet zorla evlendirmedi. Eşlerden iksi de çalışacak diye bir zorunluluk da yok.

.

Öğretmenlerdeki mazeret ataması da tamamen kaldırılsın.

Suyu çıktı resmen. İstismar edildi, kötüye kullanıldı. Sistemi mahvetti.

Eşinin veya anasının babasını yanına gitmek isteyen ücretsiz izine ayrılsın.


teachertobe
Memur
29 Ağustos 2023 14:24

Boş insan dünden beri tüm zehrini akıttın yetmedi mi


LaleBahcesi
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 14:28

Zehir; senin boş boş oturup yediğin maaştır.

teachertobe, 58 dk. önce

Boş insan dünden beri tüm zehrini akıttın yetmedi mi


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 14:30

Zamanında Ömer Dinçer bu işi yapmıştı. Aile birliği bir şekilde sağlanır yani.


Sedef Şimşek
Aday Memur
29 Ağustos 2023 14:32
içimizde en işsizin kim olduğu görülüyor komik insan ilahi

alivelikonyalı
Aday Memur
29 Ağustos 2023 14:33

Boş boş oturup, çatur çutur yiyecem paraları. Ohhh Oohhhh Oohhhhhh

LaleBahcesi, 54 dk. önce

Zehir; senin boş boş oturup yediğin maaştır.


Sedef Şimşek
Aday Memur
29 Ağustos 2023 14:36
tamam lale bey hemen

Researchbiologist249
Aday Memur
29 Ağustos 2023 14:36

Umarım başınıza gelir ne yaşadıysak. Şu stresin arasında bu yazılanlar pes. Bugün bize yarın size.


LaleBahcesi
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 14:37

Yerken "oohh" diyerek yiyebilirsin ama çıkan o çatur çutur sesler, haram parayı yerken değil, yediğin haram paralar bir şekilde senden kaybolurken çıkar!..

alivelikonyalı, 49 dk. önce

Boş boş oturup, çatur çutur yiyecem paraları. Ohhh Oohhhh Oohhhhhh


Emrexxx23
Aday Memur
29 Ağustos 2023 14:48

Yicem paraları sende dışkı gibi dışarda bakacan


ikmaog
Aday Memur
29 Ağustos 2023 14:51

hocam dediğiniz ücretsiz izin hakkı 652 sayılı khk ile var bizde eşimi ücretsiz izine ayırmayı düşünüyoruz fakat o durumda muallak ayrılıp ayrılamayacağı hakkında net bir bilgi alamadık


SEDUSHKA
Aday Memur
29 Ağustos 2023 14:51

Sevgili LaleBahcesi

Benim kızım babasının tayini çıktığında 2.sınıfı bitirmişti ve bu sene 6ya gidecek. Biz maalesef bir türlü yanına gidemiyoruz. Babasını ayda bir kez bir yada iki gün görüyor. İki ayrı evimiz ve dolayısıyla iki ayrı masrafımız(fatura, mutfak, doğalgaz vs) var. Hadi onu geçtim. Hangi maaş bu çocuğun babasız geçen yıllarını geri verir? yada ilerde ne gibi problemler yaşayacak? bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Başınıza gelmeden ahkam kesmeyin.


LaleBahcesi
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 14:57

Çocuğunuza bu vicdansızlığı neden yapıyorsunuz? Başlıkta yazdığım yolu izleyin ve çocuğunuz babasına kavuşsun.

SEDUSHKA, 31 dk. önce

Sevgili LaleBahcesi

Benim kızım babasının tayini çıktığında 2.sınıfı bitirmişti ve bu sene 6ya gidecek. Biz maalesef bir türlü yanına gidemiyoruz. Babasını ayda bir kez bir yada iki gün görüyor. İki ayrı evimiz ve dolayısıyla iki ayrı masrafımız(fatura, mutfak, doğalgaz vs) var. Hadi onu geçtim. Hangi maaş bu çocuğun babasız geçen yıllarını geri verir? yada ilerde ne gibi problemler yaşayacak? bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Başınıza gelmeden ahkam kesmeyin.


difficulties
Şef
29 Ağustos 2023 15:03

Onlarıda mı avuçlamak için zor tutuyorsun kendini lale?


sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 15:08
Siz ücretsiz izin alıp geçinmenin çok kolay olacağını mı düşünüyorsunuz bu devirde hem de?? Millete ahkam kesmeyi bırak da kendi işine bak tabi bakacak bir işin varsa!
LaleBahcesi, 25 dk. önce

Çocuğunuza bu vicdansızlığı neden yapıyorsunuz? Başlıkta yazdığım yolu izleyin ve çocuğunuz babasına kavuşsun.


melcea
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 15:12

Var zaten. Sanki yeni bir fikirmis gibi konu acmis bir de :))


sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 15:16
O ayrı bir mesele de bir de ahkam kesiyor kendisi yapsın bakalım bir önce de görelim.
melcea, 10 dk. önce

Var zaten. Sanki yeni bir fikirmis gibi konu acmis bir de :))


Pemre2
29 Ağustos 2023 15:17

Halinize üzüldüm doğrusu. Sanırım atamanız olmadı. Dilerim tüm atanamayan öğretmenler gibi sizin de atamanız yapılır. Bunu gönülden dilerim. Zira işin içinde olsaydınız il ilçe emrine verilen hiçbir öğretmenin yatarak maaş almadığını bilirdiniz. Fi tarihinde yapılmış depo öğretmen uygulamasının günümüzde olmadığını bilemeyecek kadar geçmişte takılı kalmışsınız. Diğer kurumlar eşleri atarken bana soruyor mu ?Gitmek istiyor musun?? Diye ya da eşime. Doğuya batıya habire tayin olan eşlerin arkasından elbette beni de atamak ZORUNDA. Bu bir ayrıcalık değil HAK?tır. Zamanınızı daha faydalı işler için harcayın, içinizdeki nefret size zarar verir, kimseye değil.

LaleBahcesi, 45 dk. önce

Yerken "oohh" diyerek yiyebilirsin ama çıkan o çatur çutur sesler, haram parayı yerken değil, yediğin haram paralar bir şekilde senden kaybolurken çıkar!..

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