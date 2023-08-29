il emri isteyen öğretmenlere ücretsiz izin hakkı verilsin.

Siz ücretsiz izin alıp geçinmenin çok kolay olacağını mı düşünüyorsunuz bu devirde hem de?? Millete ahkam kesmeyi bırak da kendi işine bak tabi bakacak bir işin varsa!

Siz ücretsiz izin alıp geçinmenin çok kolay olacağını mı düşünüyorsunuz bu devirde hem de?? Millete ahkam kesmeyi bırak da kendi işine bak tabi bakacak bir işin varsa!