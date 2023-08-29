Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Ağustos 2023 14:33
Eğitim hakkı

Merhaba,

Ben yüksek lisans mezunu zabıt katibiyim. Bu sene başka bir ilde 2 yıllık başka bir bölüm kazandım. Tayinimin üniversite kazandığım ile yapılmasını talep etmek istiyorum. Bu durum ile ilgili bir bilgisi olan var mı, mazeret tayini oluyor mu, nasıl bir yol izlemem lazım?


olsaolurmu
Aday Memur
29 Ağustos 2023 14:58

Öyle bi durum yok maalesef, sınavlara girmen için saatlik iizn verir idare, bizim cezaevinde öyle ya

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