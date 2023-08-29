Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 14:50
Açlık Sınırı
Açıklanan rakamlara göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 12. 198 TL oldu. Ücretli öğretmenler ise en iyi ihtimalle 8500 alacak yorumları size bırakıyorum

ali_62_62
Aday Memur
29 Ağustos 2023 15:16

Ücretli öğretmenlik yapmak zorunda değilsiniz.


Hacimirza
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 15:19
Zaten yapmıyorum kadrolu öğretmenim. Ama ucretli öğretmenlik yapan 10 binler var. Onların sesi olmak adına yazdım
ali_62_62, 6 dk. önce

Ücretli öğretmenlik yapmak zorunda değilsiniz.

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