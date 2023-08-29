Açıklanan rakamlara göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 12. 198 TL oldu. Ücretli öğretmenler ise en iyi ihtimalle 8500 alacak yorumları size bırakıyorum

Açıklanan rakamlara göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 12. 198 TL oldu. Ücretli öğretmenler ise en iyi ihtimalle 8500 alacak yorumları size bırakıyorum