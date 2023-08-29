Numara sorgulatma

Evlidir ablam evlidir sen bırak o cocugu gece ara gunduz ara sureklı ara belli aralıklarda ulasamıyorsan calısıyorum diyorsa ya evlidir yada seni umursamıyordur.. Sen ayrıl ayrıl ondan sorgu yapacak cahil yeni polis olmus hava atmayı seven bir arkadasın varsa bakar sadece yoksa yanı numaradan tcden kimse sorgulamaz yanı nufusa git tcsını ver bakalım evli mi degil mı diye bakalım sana ne diyecekler hayır polis sızın gozunuzde ayakcı mı

Evlidir ablam evlidir sen bırak o cocugu gece ara gunduz ara sureklı ara belli aralıklarda ulasamıyorsan calısıyorum diyorsa ya evlidir yada seni umursamıyordur.. Sen ayrıl ayrıl ondan sorgu yapacak cahil yeni polis olmus hava atmayı seven bir arkadasın varsa bakar sadece yoksa yanı numaradan tcden kimse sorgulamaz yanı nufusa git tcsını ver bakalım evli mi degil mı diye bakalım sana ne diyecekler hayır polis sızın gozunuzde ayakcı mı