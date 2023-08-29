Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Ağustos 2023 15:21
Numara sorgulatma

Herkese merhaba ..Birisiyle görüşuyorum ..Kendisi ast .Onun numarasından yada tcsinden kim olduğunu sorgulatmak istiyorum..Bu suç mu ? sıkıntı olur mu ?


&YuSuF&
Memur
29 Ağustos 2023 15:37
bu şakilde yapılan sorgulamalar suçtur ve sorgulama yapan meslekten ihraç ile yargılanır

Rabisssssssssss
29 Ağustos 2023 15:43

Ama daha önce benim numara mida arkadaşımın numarasını sorgulayan da oldu. ve birşey olmadı

&YuSuF&, 3 saat önce
bu şakilde yapılan sorgulamalar suçtur ve sorgulama yapan meslekten ihraç ile yargılanır

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
29 Ağustos 2023 15:46
T.C numarasını kısa mesaj şelinde başına S koyup 112 ye gönder tüm bilgileri geliyor ücretsizdir

Soransen355
Memur
29 Ağustos 2023 16:05

Kisisel verileri ele gecirmeden ihrac olursun , sorgulayamazsin , ihrac olan cok var


Rabisssssssssss
29 Ağustos 2023 16:12

Ben sorgulamiycam başkasına baktircam

Soransen355, 2 saat önce

Kisisel verileri ele gecirmeden ihrac olursun , sorgulayamazsin , ihrac olan cok var


Rabisssssssssss
29 Ağustos 2023 16:14

Yaptım ama bişi gelmedi

siyahbeyaz88, 3 saat önce
T.C numarasını kısa mesaj şelinde başına S koyup 112 ye gönder tüm bilgileri geliyor ücretsizdir

Rabisssssssssss
29 Ağustos 2023 16:15

Sırf bu yüzden mi ??

siyahbeyaz88, 3 saat önce
T.C numarasını kısa mesaj şelinde başına S koyup 112 ye gönder tüm bilgileri geliyor ücretsizdir

Rabisssssssssss
29 Ağustos 2023 16:17

Sırf bu yüzden mi

Soransen355, 2 saat önce

Kisisel verileri ele gecirmeden ihrac olursun , sorgulayamazsin , ihrac olan cok var


ByAstsubay
Aday Memur
29 Ağustos 2023 16:30
senin soruların var galiba

dertsızolmaz
Aday Memur
29 Ağustos 2023 16:34
Evlidir ablam evlidir sen bırak o cocugu gece ara gunduz ara sureklı ara belli aralıklarda ulasamıyorsan calısıyorum diyorsa ya evlidir yada seni umursamıyordur.. Sen ayrıl ayrıl ondan sorgu yapacak cahil yeni polis olmus hava atmayı seven bir arkadasın varsa bakar sadece yoksa yanı numaradan tcden kimse sorgulamaz yanı nufusa git tcsını ver bakalım evli mi degil mı diye bakalım sana ne diyecekler hayır polis sızın gozunuzde ayakcı mı

Rabisssssssssss
29 Ağustos 2023 16:38

Aynen ayakçı &#128517;&#128517;&#128517;ufff delimisin be

dertsızolmaz, 2 saat önce
Evlidir ablam evlidir sen bırak o cocugu gece ara gunduz ara sureklı ara belli aralıklarda ulasamıyorsan calısıyorum diyorsa ya evlidir yada seni umursamıyordur.. Sen ayrıl ayrıl ondan sorgu yapacak cahil yeni polis olmus hava atmayı seven bir arkadasın varsa bakar sadece yoksa yanı numaradan tcden kimse sorgulamaz yanı nufusa git tcsını ver bakalım evli mi degil mı diye bakalım sana ne diyecekler hayır polis sızın gozunuzde ayakcı mı

yinemiamcalar
Memur
29 Ağustos 2023 17:04

Disiplin yönetmeliğine bak ihraç ediyorlar alt ceza da vermiyorlar


adalı-polis
Daire Başkanı
29 Ağustos 2023 17:11

Aferin kardeşim troll vatandaşın yazdığını anlamayacak kadar polissin. Hatta şikayet dilekçesinide yazıver

&YuSuF&, 3 saat önce
bu şakilde yapılan sorgulamalar suçtur ve sorgulama yapan meslekten ihraç ile yargılanır

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
29 Ağustos 2023 18:15
bunlar görünen yüzü bir de özelden yazanları görebilsek :)) kadın yazınca kanun kitap yutmuş poliscikler ortaya çıkıyor
adalı-polis, 1 saat önce

Aferin kardeşim troll vatandaşın yazdığını anlamayacak kadar polissin. Hatta şikayet dilekçesinide yazıver


ismirli355
Aday Memur
29 Ağustos 2023 18:19
birisiyle görüşüyorsun ama tc den numaradan kim olduğunu merak ediyorsun ahahahahaha
Toplam 15 mesaj

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