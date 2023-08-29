Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


29 Ağustos 2023 15:23
Eve git, yemek ye, 2 saat oyalan, uyu, sabah işe git.

Monoton hayattan bıkanlar buraya

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