İl dışı geçici görevlendirme

ktb mudurlukteyim 10 ay oldu başlayalı eşim ve çocuğum memlekette ve eşim özel sektorde . benim eşimin yanına gidebilmem için ne gibi bı yol izlemem lazım. ozlesmeliden kadroya geçtim . bilgisi olan yardım ederse çok sevinirim

ktb mudurlukteyim 10 ay oldu başlayalı eşim ve çocuğum memlekette ve eşim özel sektorde . benim eşimin yanına gidebilmem için ne gibi bı yol izlemem lazım. ozlesmeliden kadroya geçtim . bilgisi olan yardım ederse çok sevinirim