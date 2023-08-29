Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Ağustos 2023 15:50
İl dışı geçici görevlendirme

merhabalar il dışı geçici görevlendirme yapabilmek için bilgi verebilecek olan varmı arastirdim fakat yeterli gelmedi . 1 seneyi doldurmak lazım başka şart var mi


Se.Efe. ege
Şef
29 Ağustos 2023 16:11
ktb mudurlukteyim 10 ay oldu başlayalı eşim ve çocuğum memlekette ve eşim özel sektorde . benim eşimin yanına gidebilmem için ne gibi bı yol izlemem lazım. ozlesmeliden kadroya geçtim . bilgisi olan yardım ederse çok sevinirim
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