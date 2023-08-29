399 dan gsb ye başvuru

Bu arada bölüm falan herşey tutuyor. Burdan ayrılma sebebi de kendi memleketime gitmek için çünkü Biz başvurduğumuz zaman deprem olacağını kimse tahmin edemezdi.

Bu arada bölüm falan herşey tutuyor. Burdan ayrılma sebebi de kendi memleketime gitmek için çünkü Biz başvurduğumuz zaman deprem olacağını kimse tahmin edemezdi.