Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Ağustos 2023 16:01
399 dan gsb ye başvuru
Merhaba arkadaşlar ben 2022/2 atamasıyla Kit kurumuna atandım. Şu anda gençlik ve Spor bakanlığı buro personeline başvuru yapabilir miyim ?

Memur adayiiii
Aday Memur
29 Ağustos 2023 16:02
Bu arada bölüm falan herşey tutuyor. Burdan ayrılma sebebi de kendi memleketime gitmek için çünkü Biz başvurduğumuz zaman deprem olacağını kimse tahmin edemezdi.
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