Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Ağustos 2023 16:02
Güvenlik soruşturması, Arşiv araştırması

İstanbul'da bir kuruma atanan birinin arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması İstanbul' da mı yapılır yoksa ikametgahının bulunduğu şehirde mi ? bilgi verir misiniz


Alemdarali
Daire Başkanı
29 Ağustos 2023 16:04
ikamet yerinde

petoylmz
Aday Memur
29 Ağustos 2023 16:30

Teşekkür ederim. İstanbul için güvenlik soruşturması uzun sürer demişlerdi tedirgin olmuştum açıkçası. Şuanda zaten kamu kurumunda memurum arşiv araştırmam 4 ay önce yapıldı şimdi yeniden İstanbul olunca ve bunda güvenlik soruşturması olacağı için süreç uzun süre mi diye merak ediyorum

Alemdarali, 2 gün önce
ikamet yerinde
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret DilekcesiEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Numara sorgulatmaGürültü konusunda polisin yetkisi nedir?Polsan'da zararda mıyım karda mıyım? Hesapladım.LGS sınav ücretiTrafik polisliği yaşadıklarım ve gördüklerim...Emekli ikramiyesi Mukayyit olmak

Sözlük

iki haftada bir banyo yapan insan modeli 3 gezgin 1 suç oranlarının artması 3 İçinden geleni söyle 11 ice man 3 süper ay 1 Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 2 aşkı anlatan en iyi replik 5 Mutluluk arayışı 4 Ev kiraları 8

Son Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Karadeniz Tahıl Girişimi açıklamasıBorsa günü yükselişle tamamladıBakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yanıtTürkiye'de ilk defa Adalet Spor Oyunları düzenlenecekFransa'da süpermarketlerdeki 5 bin ürünün fiyatları sabitlenecek

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?