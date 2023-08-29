Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 16:20
Tayin ve Kıralık Ev Sorunu

Tayin olacak arkadaslar gidecekleri yerde kiralik ev bulabilecekler mi acaba? Kiralarda baya yukseldi bildigim kadariyla. Evin badanası ve temizliği Daha depozito konularına falan hic girmiyorum. Esyaları tasimak, yerlesmek falanda ayrı bir dert... Yeni bir cevreye uyum saglamak zaten basli basina bir sorun. Neyse umarım herkesin gönlüne göre olur. Istedigi yere tayin olur.


snfsmt
Aday Memur
29 Ağustos 2023 16:30

Başta yazsaydın tercihte bulunmazdık


Dalaras
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 16:31

Olur mu hiç.. Ne guzel yeni bir yere gideceksiniz.

snfsmt, 2 saat önce

Başta yazsaydın tercihte bulunmazdık


sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 16:34
Size niye dert oluyor insanların taşınması? Kısacası size ne???

Dalaras
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 16:37

Teessüf ederim çok kırıldım. Ben sadece sizi düşünerek, sizlerin yaşayabileceği sorunlara dert ortağı olmak icin bu başlığı açmıştım. Çok kırıldım gerçekten bu tepkiniz sonrası..

sinelt, 2 saat önce
Size niye dert oluyor insanların taşınması? Kısacası size ne???

sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 16:45
Dert ortağına ihtiyacımız yok teşekkürler.
Dalaras, 2 saat önce

Teessüf ederim çok kırıldım. Ben sadece sizi düşünerek, sizlerin yaşayabileceği sorunlara dert ortağı olmak icin bu başlığı açmıştım. Çok kırıldım gerçekten bu tepkiniz sonrası..


atahoca
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 16:51

Öğretmenlerin çoğunun derdi ailesinin yanına gitmek. Dolayısı ile gerekli araştırmalar yapılmıştır. Büyük şehirlerden ve kiraların pahalı olduğu yerlerden tayin isteyenlerin çok olduğu söyleniyor. Dolayısı ile arkadaşlar tercih yaparken önce şehirlere sonra okullara ve kiralara bakmışlardır.


Dalaras
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 17:01

Haklısınız hocam.. Yine bilgece bir yanıt vermişsiniz. Size hak verdim. Tesekkür ederim yanıtınız içi.

atahoca, 2 saat önce

Öğretmenlerin çoğunun derdi ailesinin yanına gitmek. Dolayısı ile gerekli araştırmalar yapılmıştır. Büyük şehirlerden ve kiraların pahalı olduğu yerlerden tayin isteyenlerin çok olduğu söyleniyor. Dolayısı ile arkadaşlar tercih yaparken önce şehirlere sonra okullara ve kiralara bakmışlardır.

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