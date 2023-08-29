Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Ağustos 2023 16:20
Forum Moderatörleri Herkese Eşit Mesafede Adaletli Olmalı

Bir konu başlığına yazdığım yorum, forum yöneticileri tarafından silinmiş bir de bana uyarı görmüşler. Sebep: Forum üyelerini rahatsız edici cümleler kullanmışım. https://forum.memurlar.net/konu/2544608/seyyanen-zam-adalettir-2024-ocak-ve-sonrasinda-da-devam-etmelidir.html bu konu başlığı altında konuyu başlatan kişi kendince, kendi gibi düşünmeyenleri aşağılamakta, hakaret etmekte, had bildirmeye kalkmakta ama yöneticiler müdahale etmemektedir. Yöneticileri adalate davet ediyorum.

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