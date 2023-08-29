KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


29 Ağustos 2023 16:31
Yardım lütfennn

Merhaba arkadaşlar yaşım 33 ve KPSS hazırlanmayı düşünüyorum ama neye nerden başlayacağımı bilemiyorum sizce başlamak için geç mi kaldım bana ne önerirsiniz,bu arada zamanında matematiğim falan ıyi sayılırdı ama yıllardır uzak kaldım?


Farukcuk
Aday Memur
29 Ağustos 2023 16:39

Yoo neden geç olsun ama bölümünüz ne o çok önemli ona göre bir şey demek daha doğru olur.


Momodu
Aday Memur
29 Ağustos 2023 16:51

Merhaba,

Yasim 44 sinava girdim 80.2 aldim su an atanmaya cok yakinim ki ben her ilana yastan dolayi basvuramiyorum siz cok daha avantajlisiniz 35 e kadar nerdeyse her ilan size acik .

Hic bir zaman hicbir sey icin gec degil.


juventass
Aday Memur
29 Ağustos 2023 17:01

Bölümüm uluslararası ilişkiler

Farukcuk, 2 saat önce

Yoo neden geç olsun ama bölümünüz ne o çok önemli ona göre bir şey demek daha doğru olur.


MHilalYörük
Aday Memur
29 Ağustos 2023 17:09
Hocam mesaj atarsanız yardımcı olurum ben
Toplam 4 mesaj

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