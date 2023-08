Yardım lütfennn

Merhaba,

Yasim 44 sinava girdim 80.2 aldim su an atanmaya cok yakinim ki ben her ilana yastan dolayi basvuramiyorum siz cok daha avantajlisiniz 35 e kadar nerdeyse her ilan size acik .

Hic bir zaman hicbir sey icin gec degil.