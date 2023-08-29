Polis Arkadaşlar ve Hukukçu Arkadaşlar Yardımcı olabilir mi

Polis memuruyum. Görev yaptığım şehirde lisede okul polisiyim. Okulun dağılış saatinde okulun önüne gelen çocuğun üstünü ararken çocuk kaçmaya çalıştığı esnada çocuğun üzerinde bulunan bıçağa elim takılı kaldı, sol yüzük parmağı iki boğum arası kesildi. Tendonları kesti ve sinirler hırpalandı. İki defa ameliyat oldum, 50 gün fizik tedavi gördüm parmağım kapanabiliyor ama tam düz açılmıyor, çengel şeklinde oluyor. Ben solak değilim.

Bu konu ile ilgili ne tür dava açabilirim?

Hukuki süreç nasıl olacak?

Gazilik başvurusunda bulunabilir miyim?

C ve D dilimlerinden hangisinden yararlanabilirim?

Yardımcı olabilecek var mı?