Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


29 Ağustos 2023 16:42
Yükselmede Hangi bölüm acil
Merhaba üniversitede lise mezunu hizmetliyim aynı zamanda öğrenciyim ,ikincisi üni kapsamında hangi bölümü okursam masabaşı memur olmamda daha çok işe yarar acil cevap bekliyorum

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