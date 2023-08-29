Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Ağustos 2023 16:52
399 istifa süreci

Tmo ya yeni atanmıştım ama istifa dilekçemi verdim. Dilekçeyi verdikten sonra bırakıp gidebilir miyim yoksa sonucu beklemeli miyim?

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