Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 17:04
Teşekkürler Sayın Bakanım

Herkes ikinci il dışı tayine basvurmuş. Ama kimse bu tayin için Sayın Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür etmemiş. Sizin yerinize ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Bakanım. Hiç bir mecburiyetiniz yokken bu 2. il dışı tayini açarak öğretmenlere verdiğiniz değeri gösterdiniz.


durmaz1986
Aday Memur
29 Ağustos 2023 17:06

sağolsun sağolsun da, ilkinde 144 adet kontenjan açılmışken ikincisinde neden sadece 2 kontenjan açıldı bunu anlayamadık, samsun gibi bir ilde nasıl sadece 2 kontenjan açılabildi.


Dalaras
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 17:08

Biraz şükredin ve eldeki ile yetinmeyi öğrenin lütfen sayin hocam.

durmaz1986, 1 saat önce

sağolsun sağolsun da, ilkinde 144 adet kontenjan açılmışken ikincisinde neden sadece 2 kontenjan açıldı bunu anlayamadık, samsun gibi bir ilde nasıl sadece 2 kontenjan açılabildi.


Alex10alec
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 17:10

Buralarda görürsen bakanı benden de selam söyle bakan hergün sizin gibi memurlar.net de takılıyor şimdi teşekkürünüzü aldı doğru düzgün okul bile açılmadı bu neyin teşekkürü merkeze rn yakın okullar 60 km uzaklıkta il içi özrü olanlar tamamen göz ardı edilmiş göz boyamak için yapılan alel acele yapılan bir atama


smtcglr
Aday Memur
29 Ağustos 2023 17:11

işin gücün trollük dalaras, git oyun falan oyna milleti uğraştırma burada.


durmaz1986
Aday Memur
29 Ağustos 2023 17:13

elhamdülillah

Dalaras, 1 saat önce

Biraz şükredin ve eldeki ile yetinmeyi öğrenin lütfen sayin hocam.


Dalaras
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 17:14

Sayın bakanımın burayı okuyup okumaması önemli değil. Ben sadece minnet duygumu gostermek istedim.

Alex10alec, 1 saat önce

Buralarda görürsen bakanı benden de selam söyle bakan hergün sizin gibi memurlar.net de takılıyor şimdi teşekkürünüzü aldı doğru düzgün okul bile açılmadı bu neyin teşekkürü merkeze rn yakın okullar 60 km uzaklıkta il içi özrü olanlar tamamen göz ardı edilmiş göz boyamak için yapılan alel acele yapılan bir atama


sipsa26
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 17:16

İlk defa bir atamada mazereti olanlar mazereti olduğu yere gidemedi. Buna mı teşekkür edeceğiz. Mazaret ataması ile ikinci iliçi ve ikinci ildışını birleştirip harika bir iş başardı dayım bakan. Kimsenin aklına gelmezdi. Herkesi mağdur ettiğiniz için teşekkür ederim Sayın bakan!!!

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Atama sonuçları2. İl Dışı Tayin Başvuru Onayı Sorunu21 saat ders dilekçesiev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyse50 hizmet puanı ile il dışı gelir mi?öğretmen kişisi whatsapp ve/veya telegram kullanmak zorunda mı ?Önlük Saçmalığıİl emri istiyoruzÖğretmenler de Sınıfa Telefonla Girmemeli mi?İstifayı ne zaman vermeliyim?

Sözlük

araba arkası yazıları 3 Memurun namaz sorunsalı 3 teke tek bilim 2 clostridium botulinum 1 güne bir şiir bırak 1 seni seviyorum demenin türlü halleri 2 Bugün olanlar 5 korku filmi izleyip kendini korkutmak 3 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 2 Bi molada iki nikle iki farklı karakter olmak 3

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyeti ile görüştüSüper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildiAile Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ölümü'ne ilişkin açıklamaMemleket Partisi Genel Başkanı İnce, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunduİstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?