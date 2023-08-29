Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Ağustos 2023 17:12
Polislik için Telegram Grubu ?

Polislik için Telegram Grubu arıyorum arkadaşlar var mı eğer yoksa bir tane kuralım


trigger67
29 Ağustos 2023 17:13

Polislik Telegram Grubu t.me/polisgrubu10

Toplam 1 mesaj

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