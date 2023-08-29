Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Ağustos 2023 17:14
Tsk Jandarma Telegram Grubu ?

Telegram grubumuz var mı arkadaşlar alımları haberleri mülakatları takip etmek için ?


trigger67
29 Ağustos 2023 17:14

t.me/askergrubu10

Toplam 1 mesaj

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