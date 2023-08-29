399 dan gsb ye

Ne alaka kardeşim biz başvuru yaptığımızda deprem olacağını kim nereden bilebilirdiki ve burda hayatın çok zorlasacagini. Deprem olmasaydı burda devam ederdim zaten.

Ne alaka kardeşim biz başvuru yaptığımızda deprem olacağını kim nereden bilebilirdiki ve burda hayatın çok zorlasacagini. Deprem olmasaydı burda devam ederdim zaten.