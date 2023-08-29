KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Ağustos 2023 17:21
Tsk Asker Telegram ya da Whatsapp Grubu ?

mevcutta yok sanırım arkadaşlar bir topluluk oluşturalım

t.me/askergrubu10

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