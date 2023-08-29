KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


29 Ağustos 2023 17:22
AÖF için Telegram Grubu ?

Açıköğretim fakültesi için bir telegram kanalımız var mı ? bölüm bölüm olarak ya da toplu ?

https://t.me/aof2023grubu

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