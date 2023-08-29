Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 17:23
Asker ve polis eşi öğretmenlere ayrıcalık tanınması gerekliliği.

Evet. Eğri oturup doğru konuşalım. Bu adamlar meraklı değil sürekli kamyon kamyon ev taşımaya. Mecburen oraya buraya tayinleri oluyor. Bu insanların eşlerine yazık değil mi? Burada isteğe bağlı bir durum yok. El mecbur tayinciler. Kelle koltukta çalışıyor bu arkadaşlar. Asker ve polis eşlerine pozitif ayrımcılık yapılması şarttır.


glorymanu
Daire Başkanı
29 Ağustos 2023 17:26

Cok haklisiniz. Bence devletin tapusunu sizin gibilerin uzerine yapalim.


Alex10alec
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 17:27

Daha nasıl yapılsın bir dilekçe ile şehir merkezindeki en iyi okula görevlendirilmeleri yapılıyor


Alex10alec
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 17:30

Hiç kimse babasının hayrına çalışmıyor bu ülkede bir uzman çavuş 40 bin lira maaş alıyor polis 34 bin lira alıyor bu arkadaşlar bedava anasının babasının hayrına çalışmıyor.


difficulties
Şef
29 Ağustos 2023 17:33

Saldırmayın kardeşim. Askerde değilim polisde değilim. Eşide değilim. Bu adamlar keyfiyetten tayin istemiyor. Eşleri de biz çalışmayız demiyor. Aile birliği anayasal güvence altında. Devlet bu olumsuzluğu ortadan kaldırmalıdır.


glorymanu
Daire Başkanı
29 Ağustos 2023 17:33

Sahip olduklari haklar ayricaliklar hic bir memur kesiminde yok. Erken yasta emeklilik,coluk cocuklarina omur boyu ayrimcilik,maas emeklilik vs. Kisacasi doymazlar.

Alex10alec, 1 saat önce

Hiç kimse babasının hayrına çalışmıyor bu ülkede bir uzman çavuş 40 bin lira maaş alıyor polis 34 bin lira alıyor bu arkadaşlar bedava anasının babasının hayrına çalışmıyor.


atahoca
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 17:34

Genelde ayrıcalık tanınıyor. Ankaradan İstanbul'a -çok iyi bir okula- görevlendirmeye şahit oldum.


difficulties
Şef
29 Ağustos 2023 17:34

Ha adam öğretmendir canı sıkılıp il dışı istemiştir eşi yanına gidememiştir o ayrı. O keyfi olarak istemiş. Tüm ihtimalleri kendi düşünmeliydi. Güvenlik güçleri öyle değil.


eS'e
Şef
29 Ağustos 2023 17:35
E zaten öncelikleri var hocam, daha ne yapılması gerekiyor bilemedim.. Öncelikleri yüzünden yerimizden olduğumuzu bile bilirim..

difficulties
Şef
29 Ağustos 2023 17:38

Bi iki tane torpil bulup genele yaymak doğru değil. Kaç bin polis asker yer değiştiriyor her sene.

atahoca, 56 dk. önce

Genelde ayrıcalık tanınıyor. Ankaradan İstanbul'a -çok iyi bir okula- görevlendirmeye şahit oldum.


difficulties
Şef
29 Ağustos 2023 17:39

Ne gibi?

eS'e, 55 dk. önce
E zaten öncelikleri var hocam, daha ne yapılması gerekiyor bilemedim.. Öncelikleri yüzünden yerimizden olduğumuzu bile bilirim..

skramz
Daire Başkanı
29 Ağustos 2023 17:43

E zaten ayrıcalıklılar eşleri nereye gitse hemen hop oraya gidebiliyorlar


Ömer Oktay
Aday Memur
29 Ağustos 2023 17:44
Eğer öğretmen doğuda esi polis/asker batidaysa öğretmen batiya gidiyor yerlesiyor esi de tayin durumunda git gel yapiyor,ancak tersi bir duruma rastlamadım,ne ala!

eS'e
Şef
29 Ağustos 2023 17:44
Şöyle ki hocam; görevlendirme çalışmalarım dahil tüm çalışma hayatımda öncelik eşlerinin olmuştur ve size bay bay denilmiştir.. Sorun mu? kesinlikle değil.. Ama bu kadar öncelik yeterli sanıyorum.. Daha ne yapılsın? Gerçekten daha ne yapılmalı sizce?
difficulties, 51 dk. önce

Ne gibi?


difficulties
Şef
29 Ağustos 2023 17:47

Anladım hocam da. Bu insanların bazılarının kendilerine torpil yaptırması ayrı bir konu bu insanların kendi istekleri dışında mağdur olması ayrı konu.

eS'e, 46 dk. önce
Şöyle ki hocam; görevlendirme çalışmalarım dahil tüm çalışma hayatımda öncelik eşlerinin olmuştur ve size bay bay denilmiştir.. Sorun mu? kesinlikle değil.. Ama bu kadar öncelik yeterli sanıyorum.. Daha ne yapılsın? Gerçekten daha ne yapılmalı sizce?

atahoca
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 17:49

O konuda haklısınız. İlden ile görevlendirme herkese olmaz. Belki diğer insanlardaki zorlanmanın arkasından bunu görünce algıda seçicilik olmuş demek ki...

Pozitif ayrımcılık ifadesinin netleştirilmesi gerekiyor.

Eğer terör bölgesinde görevden bahsediyorsanız -şimdilerde olmasa da eskiden çok tehlikeliydi (örnekleri yazmayayım)- can güvenliği ile ilgili tedbirler alınmalı.

Polis ve askerde zorunlu hizmet, şark görevi ne kadar sürelerle oluyor. Poliste iki ya da bir şark görevi var diye okumuş, uzman doktorlarda bir zorunlu var diye duymuştum. Askerde ise şimdi baktım rütbeye göre bir üç diye okudum, ne kadar doğru bilmiyorum. Görev icabı operasyon, depremdeki gibi yardım gibi hususlar konudan hariçtir.

difficulties, 52 dk. önce

Bi iki tane torpil bulup genele yaymak doğru değil. Kaç bin polis asker yer değiştiriyor her sene.


Kagiş
Müsteşar
29 Ağustos 2023 17:50

Katılmıyorum ki zaten pozitif bir ayrımcılık yapılıyor kardeşim!! Buna bir standart getirilmeli! Eşinin görevine bakılmaksızın kimse mağdur edilmesin!

Toplam 16 mesaj

Çok Yazılan Konular

Atama sonuçları2. İl Dışı Tayin Başvuru Onayı Sorunu21 saat ders dilekçesiev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyse50 hizmet puanı ile il dışı gelir mi?öğretmen kişisi whatsapp ve/veya telegram kullanmak zorunda mı ?Önlük Saçmalığıİl emri istiyoruzÖğretmenler de Sınıfa Telefonla Girmemeli mi?İstifayı ne zaman vermeliyim?

Sözlük

Türk Mitolojisi 1 araba arkası yazıları 3 müzmin 2 Mutluluk arayışı 3 z kuşağı 3 İçinden geleni söyle 11 zümrüd-ü anka kuşu 2 Asya.00 4 kazık yemek 2 alışmak 4

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyeti ile görüştüSüper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildiAile Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ölümü'ne ilişkin açıklamaMemleket Partisi Genel Başkanı İnce, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunduİstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?