Asker ve polis eşi öğretmenlere ayrıcalık tanınması gerekliliği.

E zaten öncelikleri var hocam, daha ne yapılması gerekiyor bilemedim.. Öncelikleri yüzünden yerimizden olduğumuzu bile bilirim..

E zaten öncelikleri var hocam, daha ne yapılması gerekiyor bilemedim.. Öncelikleri yüzünden yerimizden olduğumuzu bile bilirim..