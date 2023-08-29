Sonuç ekranınak bakiyorsunuz ve tayin olamamışsınız

Bir de tercih ekranına bakıp bakıp saatin 4 olduğunu ve sürenin dolduğunu fark edenler var ki Allah muhafaza :D onlardan olmaktansa atanamadınız yazısını görürüz daha iyi :D

Bir de tercih ekranına bakıp bakıp saatin 4 olduğunu ve sürenin dolduğunu fark edenler var ki Allah muhafaza :D onlardan olmaktansa atanamadınız yazısını görürüz daha iyi :D