Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 17:32
Sonuç ekranınak bakiyorsunuz ve tayin olamamışsınız

Ne hissedersiniz? Haftalardır bunun heyecani ile, yeni görev yerime gideceğim, istediğim şehirde yaşayacağım mutluluğu ile dolusunuz. Ama ekranda tayin olamadınız yazısı cikiyor. Uzulurmusunuz?


teachertobe
Memur
29 Ağustos 2023 17:32

Seni sevindirmek için üzülücez söz


sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 17:33
Daha önce çok gördük merak etme :D

Dalaras
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 17:42

Zor bir durum dusunsenize. Bavullarini hazirlamissiniz, esyalarini paketlemissiniz, hatta otobus biletiniz bile almissiniz. Tam bu sirada ekranda bir yazi; atanamadiniz!


eS'e
Şef
29 Ağustos 2023 17:48
Dönüp oğluma diyeceğim ki; " Gözün aydın oğlum yine Malatya'dasın :)) " Hayır üzülmeyeceğim,hiç üzülmeyeceğim hemde.. Bir kadersel yaşayan biriyim;iki önceliklerim farklı..

Kagiş
Müsteşar
29 Ağustos 2023 17:54

Eeee ne demişler hocam: "Kaderimse giderim, gurbetse çekerim!"))

eS'e, 43 dk. önce
Dönüp oğluma diyeceğim ki; " Gözün aydın oğlum yine Malatya'dasın :)) " Hayır üzülmeyeceğim,hiç üzülmeyeceğim hemde.. Bir kadersel yaşayan biriyim;iki önceliklerim farklı..

eS'e
Şef
29 Ağustos 2023 17:56
O hesap valla :))
Kagiş, 37 dk. önce

Eeee ne demişler hocam: "Kaderimse giderim, gurbetse çekerim!"))


sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 18:06
Bir de tercih ekranına bakıp bakıp saatin 4 olduğunu ve sürenin dolduğunu fark edenler var ki Allah muhafaza :D onlardan olmaktansa atanamadınız yazısını görürüz daha iyi :D

Dalaras
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 18:09

İşte sonunda itiraf ettiniz. Ben tercihte bulunamayayım diye beni lafa tuttunuz. Bende saf, temiz, iyi niyetli, kötülük nedir bilmeyen bir insan olduğum için kandırıldım. Cok merak ediyorum vizdanınız rahat mı?

sinelt, 25 dk. önce
Bir de tercih ekranına bakıp bakıp saatin 4 olduğunu ve sürenin dolduğunu fark edenler var ki Allah muhafaza :D onlardan olmaktansa atanamadınız yazısını görürüz daha iyi :D

sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 18:18
Konunuza bir tekrar dönün de size kaç kişinin dakika saat hatırlattığına bir bakın bence. Ki bu konuşmalardan sonra öğretmen olduğunuza bile inanmıyorum. Ayrıca evet umrumda bile değil :D
Dalaras, 22 dk. önce

İşte sonunda itiraf ettiniz. Ben tercihte bulunamayayım diye beni lafa tuttunuz. Bende saf, temiz, iyi niyetli, kötülük nedir bilmeyen bir insan olduğum için kandırıldım. Cok merak ediyorum vizdanınız rahat mı?

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