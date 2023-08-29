KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


29 Ağustos 2023 17:39
Polislik için gözünü çizdirip memnun kalmayanlar var mı ?
Ya da çevresinde şikayeti olanlar ? Büyük numaralar çizse de yine eskisi kadar olmasa da büyüyor diyorlar. İkinci sorum namaz kılanlara ; ortalama 3 defa günlük abdest alıyorsunuz. Göz sağlamlığınızda bir sıkıntı var mı ?

Çok Yazılan Konular

POMEM başvurusu65 puanla pomem ön başvurum kabul edilir miPomem Kaval Kemiği Ağrısı Olanlar İçinPomem hakkındaRaporlu iken mülakata girilebilir mi ?Pomem ve Bekçilik için Grup ?Pomem öğrencileri eğitimdeyken para alır mı31. Dönem pomem alımı bu yıl olmayacak mı?Ailesinde adli sicili olup kazanan tadiginiz var mı(lütfen, lütfen cevaplasın):(((

Sözlük

vay vay vay 2 memurlar nete girdiğinde sende hangi reklamlar çıkıyor 3 toyga-toğga çorbası 1 lokman hekim 3 13 yaşam 1 vazgeçmek 2 Memurlar netin bıktıran reklamları 7 Asya.00 4 seni seviyorum demenin türlü halleri 2 En sevdiğin şiiri birak 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyeti ile görüştüSüper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildiAile Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ölümü'ne ilişkin açıklamaMemleket Partisi Genel Başkanı İnce, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunduİstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?