Polislik için gözünü çizdirip memnun kalmayanlar var mı ?

Ya da çevresinde şikayeti olanlar ? Büyük numaralar çizse de yine eskisi kadar olmasa da büyüyor diyorlar. İkinci sorum namaz kılanlara ; ortalama 3 defa günlük abdest alıyorsunuz. Göz sağlamlığınızda bir sıkıntı var mı ?

Ya da çevresinde şikayeti olanlar ? Büyük numaralar çizse de yine eskisi kadar olmasa da büyüyor diyorlar. İkinci sorum namaz kılanlara ; ortalama 3 defa günlük abdest alıyorsunuz. Göz sağlamlığınızda bir sıkıntı var mı ?