Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 17:59
Her İkisi de sözleşmeli öğretmen eşlerin aile birlikteliği

Merhabalar. Geçen hafta sözleşmeli öğretmen olarak atanan eşimin yanına başvuru yaptım. 29/08/2023 tarihine kadar belgelerin bakanlığa gönderilmesi gerektiği yazıyor. Bundan sonra sonuçların açıklanması ortalama ne kadar sürüyor bilgisi olan var mı?


Dalaras
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 18:14

Kaç yıl sonra tayin isteyebildiniz atandıktan sonra?

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