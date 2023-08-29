Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Ağustos 2023 18:18
Pomem genel sağlık

Aort kapağım biküspit yapıda değil triküspit yapıda fakat aort kapağının 3 yaprağından birisi doğumsal olarak gevşek olduğu için hafif seviye bir yetmezlik var. Bunun adına valvül lezyonu deniyormuş kapağın doğumsal olan bir sebeple tam kapanmama sorunu kısacası. Askeriyenin sağlığında D dilimi yazdılar doğumsal olduğu için ama Emniyet'in yönetmeliğinde aynı tanımı bulamadım. Aynı soruna sahip bilgisi olan biri yazabilir mi?

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