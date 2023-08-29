Zabıt Katibi Göreve Başlama

Sözleşmeli Zabıt katibi olarak başvurdum mülakat sonucu bekliyorum. Özel sektörde çalışıyorum. Asil olarak kazanmam halinde evrak tesliminde istifa etmem gerekiyor mu yoksa başlama tarihim belli olduğunda istifa etmem yeterli olur mu?

Sözleşmeli Zabıt katibi olarak başvurdum mülakat sonucu bekliyorum. Özel sektörde çalışıyorum. Asil olarak kazanmam halinde evrak tesliminde istifa etmem gerekiyor mu yoksa başlama tarihim belli olduğunda istifa etmem yeterli olur mu?