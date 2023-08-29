Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Ağustos 2023 18:18
Zabıt Katibi Göreve Başlama
Sözleşmeli Zabıt katibi olarak başvurdum mülakat sonucu bekliyorum. Özel sektörde çalışıyorum. Asil olarak kazanmam halinde evrak tesliminde istifa etmem gerekiyor mu yoksa başlama tarihim belli olduğunda istifa etmem yeterli olur mu?

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