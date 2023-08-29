Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 18:20
mazaret 2. il dışı
müdür onay ekranındaki sorunlardan dolayı süreç uzamış

Dalaras
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 18:22

Yaa bakın kızıyordunuz bana süreç uzayabilir diyince.


sinemkaratas
Aday Memur
29 Ağustos 2023 18:22
nasıl yani kim dedi bu durumu ne kadar uzamış mesela

sanatogretmeni
Aday Memur
29 Ağustos 2023 18:23

o zaman sonuçların açıklanması yarını bulur


sinemkaratas
Aday Memur
29 Ağustos 2023 18:24
il dışı ne zaman gelir acaba o da gelirse

Dalaras
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 18:29

Milli Egitim Bakanligimiz bugun aciklanacak dediyse bugun aciklanir. O ne diyorsa dogrudur. Karamsarlik yaratmayin lutfen.

sanatogretmeni, 8 dk. önce

o zaman sonuçların açıklanması yarını bulur


sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 18:30
Hepsi tek ekrandan açıklanacaktır bence hocam.
sinemkaratas, 7 dk. önce
il dışı ne zaman gelir acaba o da gelirse
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