KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


29 Ağustos 2023 18:26
POMEM genel sağlık

Aort kapağım biküspit yapıda değil triküspit yapıda fakat aort kapağının 3 yaprağından birisi doğumsal olarak gevşek olduğu için hafif seviye bir yetmezlik var. Bunun adına valvül lezyonu deniyormuş kapağın doğumsal olan bir sebeple tam kapanmama sorunu kısacası. Askeriyenin sağlığında D dilimi yazdılar doğumsal olduğu için ama Emniyet'in yönetmeliğinde aynı tanımı bulamadım. Aynı soruna sahip bilgisi olan biri yazabilir mi?


zaMqi
Aday Memur
29 Ağustos 2023 21:01

Ameliyat edilmiş veya edilmemiş Valvül yönetmelikte C diliminde geçiyor elenme sebebi yani.

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